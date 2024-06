Mulher sofre queda no Pico do Areeiro

Uma mulher estrangeira, de 43 anos, caiu há instantes quando realizava o percurso pedestre do Pico do Areeiro, no Ninho da Manta, e ficou ferida.

A vítima foi ajudada por populares que a levaram até à estrada principal, onde foi depois socorrida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que assegurou o seu transporte para o hospital.

A turista apresentava suspeita de fractura na perna.