Três navios trazem mais de 1.000 pessoas à Madeira

Os três navios que estão hoje atracados no Porto do Funchal - 'The World' que chegou esta manhã, 'L'Austral' e 'Club Med 2' que chegaram ontem - trazem 1.035 pessoas a bordo, das quais, 404 são passageiros, refere a Administração dos Portos da Madeira (APRAM) através de comunicado.

Dois dos navios - 'Club Med 2' e 'The World' - estão em viagem transatlântica do hemisfério sul para a Europa.

Já o 'L'Austral' esteve a fazer um périplo pelas Canárias, agora está na Madeira e vai para Lagos, às 18 horas, à mesma hora do 'Club Med 2' que segue para Málaga.

O 'The World' chegou esta manhã, fica até às 17 horas de terça-feira, no Porto do Funchal, quando prossegue viagem para Casablanca