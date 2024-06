Esloveno e francesa na liderança do Madeira Sky Race à passagem pelo Pico Ruivo

Tal como verificado na Achada do Teixeira, também no Pico Ruivo (1800m) o esloveno Luka Kovacic (01:52:31.153) e a francesa Lucille Germain (02:05:39.857), em masculinos e femininos, respectivamente, foram os primeiros atletas do Madeira Sky Race (MSR) a atingirem o topo da ilha, mantendo assim a liderança da prova rainha (45 km e 3600D+) à passagem do posto de controlo ao km 13.

O esloveno alcançou o cume com mais de 3 minutos de vantagem em relação ao francês Robert Locic, 2º classificado (01:55:52.867), enquanto a francesa passava já com quase 7 minutos de vantagem sobre a espanhola Oihana Aranzeta (02:12:25.830).

Entre os portugueses, nos masculinos, o primeiro a passar pelo ponto mais alto da prova foi André Rodrigues (4º classificado/01:56:36.020) ‘atrasado’ pouco mais de 4 minutos em relação ao líder.

Nos femininos, passados mais de 40 minutos em relação à líder, controlava a madeirense Maria Abreu (7ª), a primeira atleta lusa a passar pelo pico mais alto da Madeira (02:45:59.980).