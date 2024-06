Países Baixos e França em duelo pela liderança e passagem aos 'oitavos'

As seleções dos Países Baixos e da França defrontam-se hoje pela liderança do Grupo D do Euro2024 de futebol, pelas 20:00, em Leipzig, na Alemanha, em partida que apura o eventual vencedor para os oitavos de final.

No Grupo E, em Dusseldorf, pelas 15:00 locais (14:00 em Lisboa), a Eslováquia procura somar o segundo triunfo na prova frente à Ucrânia, que surpreendentemente perdeu na ronda inaugural com a Roménia (3-0), e validar a passagem aos 'oitavos'.

A ronda deste agrupamento conclui-se no sábado, com o embate entre Roménia e Bélgica, que perdeu 1-0 frente à seleção eslovaca no primeiro encontro.

A segunda jornada do Grupo D coloca frente a frente os vencedores da ronda inaugural, Países Baixos e França, e os derrotados, Polónia e Áustria, que lutam entre si pela conquista dos primeiros pontos e pela continuidade em prova.

A seleção neerlandesa recuperou de uma desvantagem de 1-0 para vencer a Polónia, por 2-1, enquanto a França derrotou a Áustria pela margem mínima de 1-0, com um autogolo de Maximilian Wöber, num jogo em que Kylian Mbappé fraturou o nariz.

O jogo 'grande' do dia, entre a seleção 'laranja', campeã em 1988, e os 'bleus', vencedores da competição em 1984 e 2000, está marcado Leipzig, às 21:00 (20:00).

Polónia e Áustria, ainda sem pontos, defrontam-se, em Berlim, pelas 18:00 (17:00), numa partida que deixa em aberto a possibilidade de apuramento para a equipa que eventualmente sair vencedora e condena praticamente à eliminação a que perder.