Contratos ameaçados

Até à aprovação do novo Orçamento da Região, Governo não só está impossibilitado de fazer novos contratos-programa com os municípios, mas também os actuais correm risco de não serem executados. Albuquerque apela ao "bom senso" e insiste que não sai. Depois de PAN e IL, Executivo reúne-se hoje com CDS e Chega. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 27 de Junho.

O destaque fotográfico desta primeira página refere-se à notícia Disparam alarmes antes da Eslovénia Derrota surpresa de Portugal (0-2) frente à Geórgia, com exibição confrangedora. Muito apoio madeirense, na Alemanha e na Fan Zone do DIÁRIO, apesar da desilusão.

Outros destaques:

Caos volta ao Pico do Areeiro

E, por fim, Virgul actua na Gastronómica do Caniço

