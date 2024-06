O avançado Patrick Fernandes, de 30 anos, é o primeiro reforço oficializado pelo Marítimo para a temporada 2024/2025.



O atleta que actua no sector ofensivo chega proveniente do Torreense, emblema que representou nas últimas duas temporadas, tendo apontado na última seis golos e cinco assistências.



O ponta-de-lança que já se encontra a competir em Portugal desde 2017, conta com duas promoções à I Liga no currículo, nomeadamente, com o Farense na temporada 2019/20 e Desportivo de Chaves, na 2021/22.