Jogo Nacional- Estrela da Amadora adiado

O jogo entre o Nacional e Estrela da Amadora, marcado inicialmente para amanhã às 15h30, no Estádio da Madeira, foi adiado. Tudo pelo facto do avião que transportava o Estrela da Amadora ter regressado a Lisboa por não ter conseguido aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido à má visibilidade.

O Estrela da Amadora, em comunicado, já informou que o jogo foi adiado para data a designar.

"O Estrela da Amadora informa que, por razões meteorológicas, o avião onde seguia a equipa sénior de futebol teve de regressar a Lisboa. A nova data, e o respetivo horário, para o jogo da 28ª jornada da Liga Portugal Betclic, frente ao CD Nacional, será anunciada prontamente", pode ler-se no comunicado oficial do Estrela da Amadora.