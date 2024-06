Três louvores e um contrato-programa

O Conselho de Governo reunido, esta quinta-feira, deliberou três louvores e a assinatura de um contrato-programa.

Assim, foi decidido louvar publicamente as atletas, os técnicos, a SAD e a Associação de Andebol da Madeira, por conquistar a Taça de Portugal 2023/2024, na modalidade de andebol, no escalão de seniores femininos; louvar publicamente a atleta madeirense Madalena Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar a medalha de ouro, na variante livre no escalão de juniores femininos, na Artistic International Series 2024; e ainda louvar publicamente a atleta madeirense Margarida Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar a medalha de ouro, na variante livre, no escalão de cadetes femininos, na Artistic International Series 2024.

Da reunião de hoje saiu ainda a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo de Santa Maria Maior, tendo em vista assegurar parte do seu funcionamento no ano de 2024, atribuindo para o efeito, a título de adiantamento, um apoio financeiro, até ao montante máximo de 13.391,28 € (treze mil, trezentos e noventa e um euros e vinte e oito cêntimos).