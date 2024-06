Fiscalização da 1.ª fase da construção do túnel Quebradas/Amparo adjudicada por mais de 230 mil euros

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, adjudicou em Novembro último a Fiscalização da 1.ª fase da obra de construção da nova ligação por túnel Quebradas/Amparo.

A inspecção da construção dos túneis foi atribuída ao consórcio das empresas Consulgal - Consultores de Engenharia e Gestão, S.A. e NRV Madeira - Consultores de Engenharia, S. A. pelo valor de 237.224,10 euros mais IVA. O contrato celebrado a 23 de Maio foi agora publicado na Base Oficial de Contratações Públicas.

Trata-se da fiscalização da empreitada da nova ligação viária na cidade do Funchal, entre o Nó das Quebradas (parte integrante do futuro Nó do Hospital, actualmente em desenvolvimento) e a rotunda que se encontra na Avenida do Amparo, integrando a construção dos túneis e respectiva galeria de evacuação de emergência com uma extensão total de 1.455 m.

A 1.ª fase do projecto contempla os trabalhos de fixação de traçado, escavação, revestimento provisório e definitivo, drenagem, passeios, regularização e preparação do terreno para a estrutura de pavimento.

O contrato tem a duração prevista de 24 meses, o prazo de execução da empreitada, mas pode vir a ser prorrogado até seis meses.

A 1.ª fase de construção dos túneis da Nova Ligação Quebradas - Amparo foi adjudicada por 23 milhões de euros (mais IVA) à AFAVIAS-Engenharia e Construções, SA e à Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA. A empreitada tem um prazo de execução de dois anos.