‘Assembleia de Proximidade’ visita Centro da Mãe

José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal, acompanhado pelos secretários da Mesa, Luísa Gouveia e Roberto Vieira, pela vereadora Nádia Coelho e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe, visitou o Centro da Mãe.

A visita enquadra-se na iniciativa ‘Assembleia de Proximidade’, que tem percorrido diversas instituições do concelho, com o objetivo de aproximar este órgão autárquico da população, refere nota à imprensa da autarquia do Funchal.

O autarca, à margem da visita, enalteceu o Centro da Mãe e todo o trabalho que ali é desenvolvido, destacando “o empenho de toda a equipa em apoiar e acompanhar mulheres, jovens mães e grávidas em risco, tendo em vista a sua autonomização e a concretização dos seus projetos de vida”.

José Luís Nunes e toda a comitiva tiveram oportunidade de testemunhar, in loco, a materialização da missão do Centro da Mãe que passa por conceder “apoio à família, a defesa da vida humana e a promoção da dignidade da Mulher”.

Para o Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, “este é mais um exemplo de um trabalho importantíssimo que é feito no nosso concelho, muitas vezes invisível, mas preponderante na vida de todas as mães que por aqui passam e que, através da implementação de projetos de vida individuais, promovem a sua integração na comunidade, a sua saúde e o desenvolvimento profícuo dos seus filhos”.

José Luís Nunes, nesta oportunidade, anunciou que, em parceria com o Centro da Mãe, realizar-se-á em setembro próximo, uma iniciativa na sala da Assembleia Municipal, com o intuito de sensibilizar e aproximar a comunidade de fenómenos e problemáticas que atingem as jovens mães e, também, reforçar a missão de defender a vida e a dignidade da mulher.

Este é, de acordo com o líder municipal, “um trabalho de todos, pelo que é, para nós, um regozijo abrir as portas da Assembleia para, em conjunto, trabalharmos numa sociedade mais coesa e justa”, finalizou.