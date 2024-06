Faleceu Luís Mateus Nunes, fundador e líder do Grupo São Roque.

O comunicado foi deixado na página de Facebook do Grupo São Roque: "É com profundo pesar que comunicamos a todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e amigos o falecimento do fundador e líder do Grupo São Roque, Luís Mateus Nunes".

O DIÁRIO endereça à família sentidas condolências.