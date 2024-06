Muito trânsito na Cancela

Nesta manhã de terça-feira é na zona da Cancela onde se verifica um maior número de veículos a circular. Ainda que esta seja a zona mais movimentada da Via Rápida, até ao momento não há registo de congestionamentos ou acidentes.

Há que ter também especial atenção na zona da Boa Nova, onde se verifica igualmente um grande movimento, sobretudo no sentido descendente, ainda que sem provocar grandes constrangimentos para os automobilistas.

Já no centro da cidade do Funchal, e tal como já vem sendo habitual, há que ter precaução na Rua 5 de Outubro, Rua Visconde do Anadia, Rua Dr. Pestana Júnior, Rua 31 de Janeiro e Avenida do Mar.