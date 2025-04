Três novidades no onze do Marítimo

O Marítimo apresenta três novidades no onze para o jogo desta tarde, 15h30, com o Leixões – 28.ª jornada da II Liga – tendo em comparação o encontro da jornada passada com o Penafiel.

Saíram das opções iniciais do treinador o defesa Igor Julião (lesionado), Michel Costa e Guirassy (ambos cumprem castigo). Para os seus lugares entraram Fábio China, Francisco França e Carlos Daniel

Eis a equipa inicial do Marítimo:

Gonçalo Tabuaço; Tomás Domingos, Madsen, Júnior Almeida e Fábio China; Danilovic, Carlos Daniel e Francisco França; Patrick Fernandes, Alexandre Guedes e Fábio Blanco

O Marítimo, que vem de uma vitória (1-0) fora diante do Penafiel, parte para esta jornada no 11.º lugar com 33 pontos enquanto o Leixões, perdeu em casa (0-1) na última jornada com o União de Leiria, é 13.º com 30.

O jogo será arbitrado por Diogo Rosa da Associação de Futebol de Beja.