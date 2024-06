“Ele veio dizer que estava ali”, diz Albuquerque em relação a Manuel António

Decorre, esta tarde, a ronda de negociações entre o Governo Regional e o grupo parlamentar do PSD/Madeira e os partidos com assento parlamentar. Encontros aos quais o PS-Madeira e JPP já fizeram saber que não participarão. O actual momento político regional fez Manuel António Correia vir a público contestar a actual direcção do seu partido.

Relativamente a esta oposição interna, o presidente do PSD/Madeira e do Governo Regional diz apenas que: “Ele veio dizer que estava ali”. Abstendo-se de maiores comentários sobre as críticas do seu adversário vencido nas últimas internas do partido, em Março deste ano.

Já em relação à ronda negocial da tarde desta segunda-feira, com início marcado para as 15h30, Miguel Albuquerque garante que: “Continuamos a mostrar toda a humildade e disponibilidade para encetar entendimento tendo em vista a aprovação do Programa de Governo e do Orçamento Regional.”

PS e JPP estarão ausentes. O líder do Executivo Regional lamenta que “alguns partidos mantenham a dialética exacerbada da campanha eleitoral”, uma fase que, no seu entendimento, já deveria ter sido dada por encerrada. “Neste momento o que interessa é termos um Orçamento e Programa aprovados, por isso vamos esgotar todas as vias de diálogo, não por teimosia, mas porque isso é importante para resolvermos um conjunto de assuntos que temos pendentes e que se não foram resolvidos podem prejudicar a população”, exalta.

Miguel Albuquerque, que falava à margem da Sessão Solene do Dia do Concelho do Porto Santo, não comenta um potencial entendimento com o Chega. “Estamos num processo negocial, que obriga a alguma discrição”, explica.