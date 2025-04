Presidente da Assembleia lembra importante papel das congregações religiosas na Região

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lembrou, hoje, o importante papel que vem sendo desempenhado pelas congregações religiosas na Região. José Manuel Rodrigues participou na cerimónia Comemorativa do Jubileu da Saúde, realizada na manhã deste Sábado, na Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras, por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 5 de Abril.

Para José Manuel Rodrigues, é preciso "reconhecer a acção decisiva, o trabalho empenhado e a dedicação extrema" desta instituição, pilar fundamental, numa sociedade em que o envelhecimento da população impõe desafios cada vez mais complexos às famílias, às organizações e aos responsáveis políticos.

José Manuel Rodrigues sublinhou que as políticas de longevidade implementadas pelo Governo Regional devem ser prosseguidas e que será necessário "investir ainda mais neste sector, para atender às novas exigências de uma população cada vez mais envelhecida.", e, ao mesmo tempo, apostar em políticas de incentivo à natalidade "mais arrojadas", que permitam aos casais ter mais do que dois filhos, "minimizando, assim, o inverno demográfico".

As comemorações do Jubileu da Saúde, que contaram também com a presença do Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, culminaram com uma cerimónia eucarística de ação de graças, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na capela da Casa de Saúde Câmara Pestana.