'Tudo ficou mais bonito' com os Calema na Calheta

Os irmãos António e Fradique Mendes Ferreira - Calema - protagonizaram um dos momentos altos do São João na Calheta.

Muitos foram os que se deslocaram, ontem à noite à vila da costa Oeste da Madeira, para bailar ao som de êxitos como 'A Nossa Dança', 'Perfume' ou 'Te Amo'.

Veja o vídeo:

Antes, tiveram lugar as tradicionais marchas populares, que contaram com cerca de 740 marchantes, representantes das oito freguesias do concelho.