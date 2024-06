Quatro equipas em busca do apuramento e Hungria à espreita

Dinamarca, Eslovénia e Sérvia, no Grupo C, e Áustria, no Grupo D, procuram hoje o apuramento para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, na Alemanha, no penúltimo dia da fase de grupos.

Estas quatro formações podem selar a qualificação em campo, enquanto a Hungria, que já fechou a sua participação no Grupo A (três pontos e 2-5 em golos), tem a possibilidade de seguir para os 'oitavos' como uma das quatro melhores terceiras colocadas.

No Grupo C, a Dinamarca defronta a Sérvia e a Eslovénia mede forças com a Inglaterra, que, com quatro pontos, selou o apuramento na segunda-feira, no 'sofá', ao garantir que, na pior das hipóteses, será uma das quatro melhores terceiras.

Pela mesma razão, Países Baixos e França, que compartem a liderança do Grupo D, com quatro pontos, também garantiram os 'quartos', antes de defrontarem a Áustria (terceira, com três) e a já eliminada Polónia (quarta, a zero), respetivamente.

A partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), os gauleses defrontam os polacos com a mira no primeiro lugar do Grupo D, o mesmo objetivo que terão os neerlandeses, face a uns austríacos que se qualificam, como terceiros, mesmo perdendo por quatro golos, mas que ainda podem ganhar o grupo.

Com início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), fecha o Grupo C, que é liderado pela Inglaterra, seguida por Dinamarca e Eslovénia, ambas com dois pontos, e a Sérvia, com um.

Os sérvios são os únicos que não podem vencer o agrupamento, mas todas as quatro seleções sabem que seguirão para os 'oitavos' em caso de vitória.

A equipa que terminar no terceiro lugar do agrupamento pode ser adversária de Portugal nos oitavos de final, em encontro marcado para 01 de julho, sendo que as outras possibilidades lusas são a Hungria (terceira do Grupo A) e a Croácia (terceira do B).