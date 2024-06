Totoloto com jackpot de quase 15 milhões de euros

Os números do Totoloto extraídos neste sábado não foram acertados por nenhum apostador, o que resulta num jackpot de 14.900.000 euros, sendo que um apostador acertou mas apenas no segundo prémio, o que lhe garante pouco menos de 23,4 mil euros.

Os cinco números da chave - 15, 20, 21, 38 e 42 - e o número da sorte, o 6 foram extraídos no sábado, 22 de Junho, no sorteio 050/2024, pelos Jogos Santa Casa.

Recorde-se que os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor, pelo que o premiado com o 2.º prémio sabe que cerca de 4.680 euros irão do que irá receber serão para o Estado.

O próximo sorteio será na quarta-feira, 26 de Junho.