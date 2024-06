Robert Loic vence Madeira Sky Race 2024

O francês Robert Loic é o grande vencedor do Madeira Sky Race (MSR) a prova rainha do Ultra Skyrunning Madeira nesta que é a 10a edição do evento a decorrer no Concelho de Santana, ao completar os 45 km (3600D+) em 4 horas, 59 minutos, 3 segundos.

A pouco mais de 6 minutos ficou o português André Rodrigues, 2. na classificação geral (05:05:27.513), depois de ultrapassar o esloveno Luka Kovacic (05:07:12.513) praticamente na 'recta final' dos duros 45 km de prova.