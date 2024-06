Estacionar no hospital volta a ficar mais caro

Os preços das mensalidades sobem 4,95% a partir do próximo mês para os utilizadores do parque do Dr. Nélio Mendonça. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 15 de Junho.

O destaque fotográfico desta primeira página refere-se à notícia Programa com 'bandeiras' da oposição Ferry, tempos máximos de espera na Saúde, fim das quotas dos professores, redução fiscal ou gabinete da transparência, são propostas para tentar evitar um 'chumbo'.

Outros destaques:

Do Vale à montanha em menos de 50 minutos Bruno Silva e Joke Descheeemaeker venceram o Santana Vertical Kilometer, a primeira das 5 provas do Ultra Skyrunning Madeira.

Proveitos crescem 11% e somam 195 milhões Mesmo com o turismo nacional em queda, o alojamento turístico segue em terreno positivo nos primeiros quatro meses do ano. Voo de Caracas retomado pela TAP é um alívio para a comunidade de emigrantes.

E, por fim, Alemães esperam encontrar CR7 nas meias-finais Milhares no treino de Portugal. Fan zone no Largo da Restauração enche para a goleada da Alemanha à Escócia (5-1).

