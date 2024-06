Eline Voss e Duarte Carvalho vencem os Madeira Games 2024

O Clube Naval do Funchal e a Naval Box – Insular Crossfit viram, em 2023, o seu evento de Crossfit ser reconhecido internacionalmente, quando foi licenciado pela CROSSFIT Inc. como um evento oficial, o primeiro de Portugal. Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, é um evento licenciado pela CROSSFIT Inc. e um dos únicos em Portugal, um galardão que muito honra a organização.

Este reconhecimento elevou o evento e a ilha da Madeira como prova rainha das provas em Portugal, onde cada vez mais atletas de fora da Região Autónoma da Madeira (RAM) procuram marcar presença. Por esta razão, ano após ano, as inscrições esgotam rapidamente.

Os Madeira Games nasceram por iniciativa de Igor Aguiar e da sua equipa da Naval Box – Insular Crossfit, visando criar a oportunidade para que os atletas regionais pudessem competir entre si, algo que há cerca de 9 anos era apenas possível no estrangeiro ou em competições online. Com o passar dos anos, os Madeira Games foram se tornando cada vez mais conhecidos, sendo agora a prova de referência em Portugal, motivo pelo qual passaram a deter o carimbo CROSSFIT Inc. De realçar que apenas existe mais uma prova em Portugal com esta distinção.

A organização dos Madeira Games contou, em 2024, com aproximadamente 100 elementos entre organização, staff e árbitros. Competiram atletas de 12 países, totalizando 112 participantes.

Em 2024, os Madeira Games voltaram a apresentar-se no seu formato único, no país e na Europa, com 3 dias de competição. O objetivo ao longo dos anos tem sido a conjugação de 3 características: desporto ao ar livre, simbiose entre o homem e a natureza e a promessa de uma prova surpresa que teve lugar no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal – Piscinas Paulo Camacho.

Durante os 3 dias, centenas de espetadores de diversas nacionalidades passaram pela arena dos Madeira Games para presenciar os WODs que colocaram os atletas à prova, visando encontrar os mais completos e com melhor fitness, num ambiente contagiante de motivação e autossuperação.

O programa de 2024 contou com um Briefing ao vivo no dia 6 de junho. No dia 7, os atletas foram testados em 4 WODs completamente diferentes, incluindo Thrusters, Pull Ups, Rope Climb, Deadlifts, Hang Power Cleans, Bar Muscle-Up, Back Squats, Toes-to-Bar, Front Squats, Chest to Bar Pull Ups e Overhead Squats, entre outros.

No dia 8 de junho (2.º dia de competição), os atletas enfrentaram mais 3 WODs com movimentos como Snatch, Run, Pistols, GHD e Natação, entre outros. Já no último dia e nas finais, foi testado o Handstand Walk, além de desafios de levantamento de peso em Clean e Clean & Jerk.

Nas categorias principais, os vencedores foram:

• ELITE Women: 1.º lugar para Eline Voss (NL), seguida por Nádia Grácio (PT) e Heather Curtis (GB).

• ELITE Men: 1.º lugar para Duarte Carvalho (PT), seguido por Alex Fortes (PT) e Nelson Chaves (PT).

Na categoria Pro:

• Femininos: Ana Lessa (ES), Ana Pereira (PT) e Alžběta Bernáthová (CZ).

• Masculinos: Tiago Afonso (Pt), Alexander Keher (DE) e Jake Gonçalves (PT).

Nas Duplas Femininas (estreia em 2024):

• 1.º lugar: Gutti's Golden Girls (PT)

• 2.º lugar: Pau de Poncha (PT)

• 3.º lugar: TYRamisu (PT)

Nas Duplas Masculinas (estreia em 2024):

• 1.º lugar: Snatch Us If You Can (BE)

• 2.º lugar: WODYOUNEED (PT)

• 3.º lugar: Peso Pena (PT)

Nos Masters:

• 1.º lugar: Tomas Sleis (CZ)

• 2.º lugar: Maurício Gomes (PT)

• 3.º lugar: Ricardo Rodrigues (PT)

O último dia de competição dos Madeira Games foi ainda marcado pela estreia dos Madeira Firefighter – Face OFF, que contou com a participação de 12 corporações de Bombeiros da Madeira, 36 Bombeiros, que aceitaram o desafio de se juntar a este evento. As duplas vencedoras à Geral foram:

• 1.º lugar: Capacetes Negros - Bombeiros Sapadores do Funchal

• 2.º lugar: Team B - Bombeiros Municipais de Machico

• 3.º lugar: Double M - Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos

A Melhor Dupla Feminina em prova foi Anna’s Team - Bombeiros Sapadores do Funchal e a Melhor Dupla Mista foi a equipa Vintage - Bombeiros Voluntários Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Na cerimónia de entrega de prémios, marcaram presença a Chefe de Divisão de Eventos Turísticos, Gregória Pereira, em representação da Diretora Regional do Turismo, Dorita Mendonça; o Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, Subintendente Marco Lobato; o Inspetor Regional de Bombeiros, Uriel Abreu; e o Adjunto do Inspetor Regional de Bombeiros, João Garanito.