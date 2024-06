Programa de Governo inclui propostas do JPP e Chega

“Nos neste momento temos todas as condições para ter um Programa de Governo aprovado. Até porque o programa que vamos hoje apresentar contempla um conjunto de iniciativas e projectos, que estava consubstanciando num grande número de programas dos próprios partidos da oposição”, afirmou Miguel Albuquerque aos jornalistas.

Do Programa de Governo, que será entregue esta tarde, constam, nomeadamente, “algumas propostas do Chega, do JPP, do PAN e da IL” (além do CDS-PP, conforme já havia sido noticiado), avançou o líder do executivo.

Entre as medidas avançar destaque para o concurso do ferry, para ligação marítima entre a Madeira e o continente.

O presidente do Governo Regional, falava durante a visita ao Restaurante 4 Quintas, um novo espaço construído de raiz nos Prazeres.

Trata-se de um investimento do ex-emigrante no Panamá, José Falante.

“Fiz questão de estar presente para continuar a apoiar este tipo de iniciativas”, disse ainda a propósito Miguel Albuquerque.