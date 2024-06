'The One Line Design' vence Concurso de Montras - Funchal em Flor 2024

'The One Line Desing' foi a grande vencedora do Concurso de Montras - Funchal em Flor 2024, iniciativa que se realizou no passado mês de Maio e foi organizada em parceria pela Câmara Municipal do Funchal e ACIFC

Além do prémio monetário, esta receberá, igualmente, um vídeo promocional do seu estabelecimento, produzido pela Câmara Municipal do Funchal, a ser oportunamente divulgado nas redes sociais do município. No sentido de premiar e valorizar a participação de todas as lojas, a totalidade dos participantes receberá um certificado de participação.

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal e contou com a presença da presidente do Município do Funchal, Cristina Pedra, da ACIF-CCIM, parceira da iniciativa e dos representantes dos estabelecimentos comerciais premiados.

As cerca de 50 lojas aderentes ao concurso decoraram as suas montras/fachadas com motivos alusivos às festividades da flor, tendo permanecido visíveis ao público entre os dias 2 e 24 de Maio de 2024. As cinco montras melhores montras foram premiadas pela sua beleza e originalidade.

Em conformidade com o compromisso assumido pelo Município do Funchal em relação à sustentabilidade e à semelhança das passadas edições, foi atribuído um prémio à montra mais sustentável, no valor de 500 euros.

"Criatividade, impacto visual, utilização de flores/plantas naturais, utilização de materiais reutilizáveis e transmissão de mensagem ecológica foram os critérios de avaliação do concurso" que premiou os seguintes vencedores:

1.º Classificado (1 000€) – The One Line Design

2.º Classificado (800€) – Loja Vista Alegre

3.º Classificado (600€) – Catita Kids

4.º Classificado (400€) – Joli Cabeleireiro

5.º Classificado (200€) – Loja Alba

Prémio Montra Sustentável (500€) – Moku Handmade