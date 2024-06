A alimentação saudável não deve ‘tirar férias’ no Verão

A alimentação na época do Verão acaba por ser muitas vezes descurada quando chega o momento de pensar no que levar para a praia, com as escolhas a recair no que é mais prático, mas que acaba por não se relevar o mais equilibrado tanto a nível nutricional, como também para o bem-estar físico, porque alimentos pesados não são a melhor opção para os dias mais quentes.

No DIÁRIO – Alimentação desta semana, a nutricionista Joana Abreu deixou várias dicas de snacks descomplicados para manter uma alimentação saudável entre mergulhos e, incentivou “a sair um pouco fora da caixa” quando o assunto é preparação de refeições, fazendo referência à importância de variar no tipo de alimentos que consumimos.

As altas temperaturas que se aproximam também levam a uma maior retenção de líquidos, que resulta da dificuldade que o corpo enfrenta na eliminação dos fluídos em excesso, provocando inchaço.



“Pode parecer contrassenso, mas precisarmos de beber mais água para desinchar. Quanto menos água ingerirmos, mais o corpo vai poupar o que provoca o inchaço”, referiu Joana Abreu, explicando que “é muito importante obrigar o corpo a drenar”.

A nutricionista deixou vários conselhos sobre que alimentos devem constar na nossa ementa nos próximos meses e sublinhou que a hidratação deve ser a palavra de ordem, deixando ainda um apelo de bom senso aos que pensam embarcar em dietas restritas, frisando que “o corpo de Verão é preparado no Inverno”.

Assista à entrevista para ficar a saber que alimentos podem potenciar o bronzeado, sem descurar o protector solar.