Espreite o novo empreendimento inaugurado nos Prazeres

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou, esta sexta-feira, o Restaurante 4 Quintas, nos Prazeres.

Hoje é o dia da apresentação do Programa do Governo na Assembleia Regional, mas eu não vou mudar a minha maneira de ser e a minha maneira de ser é a apoiar sempre o investimento privado na nossa terra. Acho que é fundamental os investidores sentirem que têm o apoio do Governo, das câmaras, das juntas de freguesias na persecução dos seus objectivos empresariais.

No caso do empreendimento visitado, trata-se de um investimento privado, de cariz familiar, do emigrante José Falante, natural do Paul do Mar.

"O meu pai é que nos apoiou na parte do investimento e isto é o realizar de um sonho nosso e de um longo trabalho destes últimos quatro a cinco anos", realçou a filha Amanda Oliveira.

O novo espaço, construído de raiz, diferencia-se por ser "um espaço diferente daquilo que costumamos ver, um serviço cuidado, diferenciado. Ou seja, produtos de qualidade, bem confeccionados, com boa apresentação, um bom serviço e simpatia", sublinha a empresária.

Amanda Oliveira espera ainda que as áreas exteriores do restaurante possam servir para a realização de eventos ao ar livre. Algo que, segundo a própria "faz falta aqui no conselho [da Calheta]".

Refira-se que o restaurante 4 Quintas emprega, neste momento, 13 funcionários, havendo ainda "lugar para mais de três ou quatro pessoas", acrescentou a empreendedora.

Por seu turno, e na linha das declarações de Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal agradeceu à família "este investimento, que é feito na freguesia dos Prazeres e no concelho da Calheta".

"Eu costumo dizer que o concelho da Calheta há dezenas de anos que tem-se desenvolvido e o desenvolvimento que temos sentido no nosso concelho passa muito pelo investimento privado", realçou Carlos Teles.

"É verdade que as entidades públicas têm responsabilidade de criar as condições para o investimento privado (...). Nós [Calheta] somos hoje um concelho apetecível para os investidores", "damos as boas-vindas para todos eles" e "queremos que o concelho continue a desenvolver-se de uma forma sustentável", reforçou, reiterando o agradecimento aos investidores locais.

Ainda no que toca a novos empreendimentos na Calheta, Miguel Albuquerque destacou que o concelho terá, na Ponta do Pargo, "um dos investimentos mais importantes, com efeito multiplicador da economia local, que é o novo campo de golfe".

Será um dos campos mais bonitos e mais icónicos da Europa. é uma espaço belíssimo que irá trazer milhares de pessoas por ano à Calheta

O governante adiantou ainda que "neste momento, irá avançar a obra do novo recuperado Hotel do Paul do Mar". "Será uma marca de excelência que irá fazer este investimento, que também irá contribuir para a maior atractividade, maior beleza e mais turismo de qualidade aqui no concelho", concluiu.