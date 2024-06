Santana Sky Race com 148 atletas à partida

A Santana Sky Race (SSR) a segunda das quatro provas de hoje nesta edição 2024 do Ultra Skyrunning Madeira (USM), contou com 148 atletas à partida dos 185 que estavam inscritos.

A prova com partida e chegada na Praça da Cidade de Santana, tem.percurso de 22 km (1720D+). Há dois anos à SSR foi ganha por Pere Aurell em 02h 12m 14s, tempo que é recorde desta prova.

A SSR é uma experiência de Skyrunning para subir uma montanha de belezas naturais do concelho de Santana, entre os 400 e os 1600 metros de altitude, composta por pisos técnicos e diversos, subidas e descidas acentuadas. Até ao km 9 a prova é quase sempre a subir, com passagem pela Achada do Teixeira, para depois ser quase sempre a descer, com ligeiras subidas e passagem pela freguesia da Ilha, antes da derradeira descida e consequente subida até a meta.

Tendo como referência o tempo recorde do vencedor da 8ª edição, é expectável que o primeiro passe a linha de meta ainda antes do meio-dia.