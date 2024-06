Madeira Sky Race com 117 atletas à partida

Hoje é o grande dia da edição 2024 do Ultra Skyrunning Madeira (USM), com a realização, no Concelho de Santana, de três grandes provas – evento arrancou ontem com a Santana Vertical Kilometer – da competição, com especial destaque para a prova rainha, o Madeira Sky Race (MSR) que desde 2016 faz parte do patamar máximo do Skyrunning mundial, integrando o Skyrunner World Series da ISF – International Skyrunning Federation.

Dos 149 inscritos, a MSR teve à partida 117 atletas.

Com um percurso de 45 km e desníveis acentuados (3600D+) ‘deste a orla costeira até ao topo da montanha’ – Pico Ruivo -, teve mais de centena e meia… de atletas à partida, entre os quais dezenas… de atletas estrangeiros oriundos de quatro dezenas de países.

Com partida ainda pela alvorada (06h00) e meta instalada na Praça da Cidade de Santana, é expectável que o atleta mais rápido corte a meta ao início da última hora da manhã.

Após a primeira hora de prova, à passagem pelo controlo na Achada do Teixeira, o esloveno Luka Kovacic liderava (00:55:31.690) a competição com mais de 2 minutos de vantagem sobre um quinteto separado, entre si (todos no minuto 58). Neste grupo perseguidor ao líder estavam dois portugueses: André Rodrigues e Miguel Arsénio.

Nos femininos, liderava a francesa Lucille Germain (01:03:27.867), ao passar pela Achada do Teixeira com pouco mais de 1 minuto de vantagem sobre a espanhola Oihana Aranzeta (01:04:50.350).

A madeirense Maria Abreu, a passar na 8ª posição (01:21:08.637), era a melhor portuguesa na prova feminina.

A MSR é a corrida rainha do USM, de elevado grau técnico na vertente de Skyrunning, com passagens técnicas ‘do mar à serra’. Numa primeira fase com subida até ao ponto mais alto da ilha, o Pico Ruivo, com passagem pela Achada do Teixeira. Depois de atingido o cume, é quase sempre a descer até e ao Calhau de São Jorge, com passagem pela Boca da Relvinha e Poços da Levada do Rei. Segue-se nova subida pela vertente da freguesia de Santana até à Quinta do Furão, para voltar a descer e subir pela freguesia da Ilha, para a derradeira descida e consequente subida até a meta, junto aos Paços do Concelho de Santana.