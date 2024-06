Reviravolta na descida do Pico Ruivo coloca franceses na frente do Madeira Sky Race

O francês Robert Loic ultrapassou esloveno Luka Kovacic na descida do Pico Ruivo, tendo controlado nos Poços da Ribeira do Rei (km 26), com 3 minutos de avanço (03:08:43.227 e 03:11:44.947, respectivamente).

Quem também ganhou melhor posição foi o português André Rodrigues, que entrou nos lugares do pódio, passando em 3º pelos ‘Poços’ a ‘apenas’ 4 minutos do líder e a pouco mais de 1 minuto do 2º classificado. Registava então o tempo de 03 horas, 12 minutos e 53 segundos.

Nos femininos, continua a liderar destaca a francesa Lucille Germain (03:25:31.477).