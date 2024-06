Festas de São João no Porto Santo prometem 10 dias de animação

As Festas de São João do Porto Santo começaram esta sexta-feira, 14 de Junho, com a promessa de 10 dias de animação.

A abrir o palco esteve o Grupo Folclore do Porto Santo, seguindo-se de Joana Câmara e de Joaquim Machado The Walking Grooves.

Com a ocupação hoteleira a 100% para os próximos dias, a animação continua este sábado a partir das 21 horas com os Amigos do Cantar, às 22 horas Sónia Soares e a encerrar a noite musical vai estar os Brado.