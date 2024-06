Escola Padre Manuel Álvares comemora Dia da Criança no Porto Santo

Na passada quinta-feira, 6 de Junho, as turmas 5ºA; 5ºB; 5ºC e 5ºD da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares comemorou o Dia da Criança e os 50 anos do estabelecimento de ensino com uma visita de estudo à ilha do Porto Santo.

A visita foi organizada por Sílvia Barros, professora de Educação Moral e Religiosa Católica na escola, com a colaboração dos respectivos directores de turma e os professores Paulo, Natália, Sandra e Cristina. Colaboraram, ainda, outros docentes no acompanhamento da visita, nomeadamente, os professores Emília, Sofia, Lume, Fernando e Idalina.

Em nota enviada, a responsável pela actividade afirma que "foi um dia muito bom, em que todos tiveram a oportunidade de viajar de barco, visitar o Museu Cristóvão Colombo, conhecer a Vila, bem como ir a banhos na linda praia de Porto Santo, finalizando o dia com a tão tradicional lambeca. Regressamos todos cansados, mas felizes e contentes por podermos estar todos em convívio e de ter a oportunidade de conhecer sítios novos".

A concluir, os responsáveis agradecem à escola que autorizou e acompanhou de perto a preparação da visita, assim como a " Câmara Municipal da Ribeira Brava que colaborou com o transporte e à Casa Cristóvão Colombo pelo excelente acolhimento e acompanhamento que tivemos. Agradecimento ainda a todos os colegas que nos acompanharam e que ajudaram a proporcionar a todos estes alunos um 'Dia de Sonho'".