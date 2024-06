Morreu Matija Sarkic guarda-redes dos ingleses do Millwall

O guarda-redes montenegrino do Millwall Matija Sarkic, de 26 anos, morreu, revelou hoje o clube do Championship, segunda divisão inglesa de futebol, em comunicado.

Sarkic, nascido em Londres, mas internacional por Montenegro, disputou 33 jogos com o Millwall depois de ter chegado ao clube no verão passado, oriundo do Wolverhampton, da Premier League.

"O Millwall está completamente destroçado por anunciar que Matija Sarkic morreu aos 26 anos. Enviamos o nosso amor e condolências à sua família e amigos neste momento tão triste", refere o clube.

Além de ter jogado pelo Millwall e peos 'Wolves', Sarkic passou ainda por Aston Villa, Birmingham City, Stoke City e Wigan Athletic.