Ultimam-se os pormenores para as festas de S. João no Porto Santo

O centro da cidade do Porto Santo começa ter enfeites do S. João. Arcos e outras peças para decoração já estão postas, para que nada falte nas festas do Concelho.

De referir que o programa desportivo, já começou há algumas semanas.

A partir de 14 e até 24 de Junho, os porto-santenses e turistas vão ter um leque de animação, que vai passar por três palcos.

Estes três palcos com artistas locais, regionais como os Dama, Delfins e Matias Damásio.

Ingredientes não vão faltar em 10 dias de muita animação, onde o cartaz principal são as marchas de S. João. Os porto-santenses preparam com muito afinco, durante os últimos meses para que nada falhe na noite do desfile, pela principais artérias da cidade.

Milhares de pessoas, entre locais, madeirenses, continentais e estrangeiros, vão aderir em força às festas de concelho do Porto Santo, que contarão com as tradicionais barraquinhas de comes e bebe, presentes na Alameda Infante D Henrique.