Binter regista mais procura do que no ano passado

A companhia aérea Binter regista, neste momento, maior procura do que no mesmo período do ano passado, nas ligações a partir da Madeira. Isso mesmo foi assumido por Borja Bethencourt, porta-voz de Comunicação Internacional da Binter.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Binter faz uma operação especial de Verão, a partir da Madeira, com 8 voos por semana para Grã-Canária, voos para Tenerife Norte, Tenerife Sul, Lanzarote e Fuerteventura. Foi exactamente esta última rota que, este sábado, foi inaugurada, com um corte simbólico de fita junto à porta de embarque. Também os cerca de 40 passageiros que seguiram nesta viagem ‘inaugural’, pelas 9h54, tiveram direito a um ‘miminho’ à partida. A Binter faz ainda a ligação direta para Marraquexe, sendo “a única ligação entre a Madeira e Marrocos” e a viagem para o Porto Santo.

Ver Galeria Foto Miguel Espada/ASPRESS

Aos jornalistas, Borja Bethencourt indica que existem resultados que tornam possível que a companhia aérea tenha um avião com base na Madeira e a operar para 7 destinos diferentes desde o Funchal. São mais de 100 mil praças nesta operação especial de Verão.

“É o resultado de uma aposta em conectar a Madeira, especialmente com Canárias”, disse o porta-voz, indicando que há outros destinos em Canárias a que os madeirenses podem aceder, fazendo escala em Grã-Canária.

Borja Bethencourt assume que foram realizados estudos de mercado para perceber a sustentabilidade destes destinos, mas não quis adiantar quais os resultados obtidos, admitindo apenas que compensa à empresa esta operação especial de Verão, que acontece desde 2022.

Borja Bethencourt é o porta-voz de Comunicação Internacional da Binter., Foto Miguel Espada/ASPRESS

“Há muito interesse dos madeirenses em conhecer as ilhas Canárias”, assumiu, acrescentando que o objectivo passa por “melhorar ainda mais toda a ocupação global alcançada no ano passado”.