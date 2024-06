Madeira nomeada para prémio de sustentabilidade ambiental nos World Cruise Awards

Depois de ter conquistado em 2022 e 2023 o galardão de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa nos World Cruise Awards, a Madeira está nomeada, este ano, para o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade. Uma distinção que junta à nomeação para Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, que acontece pelo terceiro ano consecutivo, revela a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), conforme avançou o DIÁRIO a 14 de Maio último.

“Estamos muito orgulhosos desta nomeação, pois representa o reconhecimento internacional do trabalho que os Portos da Madeira têm desenvolvido em matéria de sustentabilidade ambiental, eficiência energética e descarbonização”, afirmou Paula Cabaço, citada em nota de imprensa. A presidente da APRAM aponta, a título de exemplo, alguns dos projectos em que os Portos da Madeira estão envolvidos, como o SHIFT2DC e o Green Ports Madeira.

A indústria dos cruzeiros está comprometida com a transição energética, e a Madeira não só acompanha essas preocupações, como tem uma participação ativa na procura de soluções.

“A APRAM, SA integra o projecto internacional SHIFT2DC, que recebeu um financiamento comunitário de 11 milhões de euros, com o propósito de promover alternativas energéticas económicas e sustentáveis”, destaca Paula Cabaço, explicando que os Portos da Madeira são a única infra-estrutura portuária europeia a participar neste consórcio, que reúne 30 entidades parceiras de 12 países.

A presidente do conselho de administração da APRAM, evidencia também que o projecto 'Green Ports Madeira' corresponde a um investimento de 700 mil euros liderado, pela autoridade portuária regional, que tem como prioridade estudar a viabilidade e o impacto do desenvolvimento de infraestruturas de Onshore Power Supply (OPS) na descarbonização nos portos.

“Podem ser um ‘game changer’ em matéria de descarbonização dos portos, pois as OPS vão possibilitar que os navios atracados desliguem os seus motores ligando-se à rede elétrica, em linha com aquelas que são as metas ambientais que a indústria estabeleceu para os próximos anos”, diz Paula Cabaço, adiantando que a energia a ser fornecida pelos OPS será proveniente de fontes renováveis ou verdes, garantindo uma redução efextiva das emissões de carbono.

Este projecto, continua a presidente dos Portos da Madeira, "não só vai investigar a possibilidade de utilizar energia de fontes renováveis para os navios atracados, como também de coproduzir energia nos portos para o autoconsumo das infraestruturas portuárias".

Em paralelo, a mesma nota dá conta que a APRAM já investiu este ano 14,9 mil euros num estudo para melhorar a eficiência energética das suas infraestruturas portuárias. "A perspectiva, passa por obter uma poupança anual na ordem dos 35 mil euros", refere a Administração dos Portos.

A mesma nota recorda ainda, no âmbito do compromisso ambiental dos Portos da Madeira, que, em Abril, numa acção conjunta que juntou a AIDA Cruises e a Câmara Municipal do Funchal, a APRAM subiu ao Parque Ecológico do Funchal, para uma acção de plantação de árvores. Uma iniciativa ambiental, que passará a assinalar o início e o fim da época de cruzeiros.

Resta dizer que as votações do World Cruise Awards decorrem no site da organização, entre os dias 20 de Maio e 6 de Outubro. Os vencedores serão conhecidos a 4.ª Gala Anual da World Cruise Awards, que decorre a 24 de Novembro no Savoy Palace, no Funchal.

Os World Cruise Awards foram atribuídos pela primeira vez em 2021. Os prémios são considerados os ‘irmãos’ dos World Travel Awards, instituídos em 1993 e referidos como os ‘Óscares do Turismo’, nos quais a Madeira já venceu por oito vezes o galardão de Melhor Destino Insular da Europa e, por sete vezes, o de Melhor Destino Insular do Mundo.