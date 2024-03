Arquivado processo disciplinar aberto ao Leixões por queixa do Nacional

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou hoje que o processo disciplinar aberto ao Leixões, por queixa do Nacional, no passado dia 5 de Março foi arquivado.





Segundo o documento do Conselho de Disciplina, o Leixões e os 10 jogadores em questão, incluindo Danrlei, "agiram na convicção de não praticarem qualquer acto ilícito, que não lhe é censurável, designadamente por terem confiado na correcção das informações que solicitaram e lhes foram transmitidas (cfr. fls. 106-107 e 108-110), sendo-lhes, portanto, aplicável a causa de exclusão da culpa a que se refere o artigo 17.º, n.º 1, do Código Penal, para que remete o artigo 16.º do RDLPFP."

"A referida convicção de um agir lícito resulta evidenciada pelo teor, espontaneidade e autenticidade do Comunicado de fls. 82-86, emitido logo após ter sido publicamente noticiada a existência de participação disciplinar e, bem assim, pela circunstância de o jogador Danrlei Rosa dos Santos (na parte da factualidade que à sua actuação e à do Clube respeita) não ter sido inscrito e participado no jogo imediatamente seguinte à notificação da decisão que o condena em 1 (um) jogo de suspensão pela exibição do 9.º cartão amarelo (vide fls. 80-81 e 151-162)", pode ler-se no documento do Conselho de Disciplina da FPF.