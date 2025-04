Prémio do Euromilhões chegou à Madeira pela primeira vez há 20 anos

O Euromilhões veio pela primeira vez para a Madeira há 20 anos. O DIÁRIO do dia 24 de Abril de 2005 dava conta de que tinha saído a sorte grande a um madeirense, um dos dois apostadores contemplados com este prémio.

O madeirense registou o boletim na Cabana do Jardim, no Funchal, e ganhou 11.874.779 euros ao apostar nos números 03-10-13-24-47 e nas estrelas 05 e 09.

Esta edição o DIÁRIO dava ainda conta do aumento do número de mortos no primeiro trimestre do ano na Madeira, apontando as doenças do coração como a primeira causa dos óbitos em toda a Região.

Outro destaque deste DIÁRIO foi a primeira grande audiência pública do Papa Bento XVI aos jornalistas. Antes, apenas os cardeais haviam sido recebidos. Como destacou o jornalista brasileiro, de O Estado de São Paulo, José Maria Mayrink, ouvido pelo DIÁRIO, o Papa recebeu os profissionais da comunicação social, mesmo antes dos seus compatriotas.

“Quero continuar este trabalho frutuoso que foi começado por João Paulo II. Esta nova era obriga a Igreja a confrontar a era de comunicação em massa, usando-a para benefício da liturgia”, afirmou na altura o Papa.

Esta edição dava também conta de que a fraca oferta de ensino profissional no Porto Moniz tinha levado a que muitos alunos tivessem de se deslocar para o Funchal.