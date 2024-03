Leixões contesta Nacional e diz ter a "razão" do seu lado no caso Danrlei

O Leixões defendeu hoje ter "a razão" do seu lado no caso em que o Nacional alega que a equipa de Matosinhos utilizou indevidamente Danrlei no jogo entre as duas equipas, da 20.ª jornada da II Liga de futebol.

Em comunicado, os leixonenses alegam que o Nacional recorreu a um "golpe baixo" com o intuito de lhe retirar pontos ao decidir avançar com um "protesto que só pode ser considerado um ato de distração dos responsáveis do clube insular".

"O Leixões SC questionou, por e-mail, o Departamento de Competições da Liga Portugal se o jogador em questão poderia ser utilizado nesse encontro. A resposta não só foi afirmativa, como também foi com conhecimento do CD Nacional", afirma a SAD do clube matosinhense.

O encontro Leixões-Nacional estava marcado para 04 de fevereiro e foi então adiado por policiamento insuficiente, tendo sido reagendado para 28 desse mês. O resultado foi um empate a um golo.

No comunicado, o Leixões acrescenta que, "se tivesse feito o seu dever, de verificar a caixa de e-mail, o CD Nacional não se tinha dado ao trabalho de apresentar a queixa e pedir à comunicação social para dar azo ao seu esquema na tentativa (frustrada) de mudar o resultado obtido em campo".

Os leixonenses aludem, ainda, a um "alegado pedido de um elemento de um clube da capital para que a notícia da intenção do CD Nacional fosse veiculada na imprensa desportiva".

O Leixões afirma que o Departamento Jurídico da Liga de clubes lhe respondeu que "Danrlei deverá cumprir a sanção de suspensão automática decorrente da acumulação do 9.º cartão amarelo no jogo da Liga Portugal que se dispute imediatamente a seguir à notificação do mapa de processos sumários em que tal castigo venha a ser aplicado, ainda que se trate de jogo adiado".

"Ou seja, Danrlei ia a jogo no dia 04 de fevereiro com o CD Nacional, quando o mesmo foi adiado por falta de policiamento. O mesmo viria a disputar-se a 28 de fevereiro, tendo o castigo do jogador, que viu o 9° amarelo, saído no dia 29. Sintomático", argumenta o Leixões.

A coletividade matosinhense adianta que, em sua defesa, apresentará na Federação Portuguesa de Futebol "todos os emails trocados com o Departamento Jurídico e de Competições da Liga Portugal, provando, assim, que os factos já são por demais evidentes para demonstrar de que lado está a razão e que vai ficar tudo como está".

O Leixões ocupa o 14.º posto da II Liga portuguesa de futebol, com 24 pontos, e, se lhe for retirado o ponto obtido diante do Nacional, juntar-se-á à Oliveirense, atual 16.ª classificada. Se o seu protesto vencer, o Nacional ganhará mais dois pontos, passando a ter 49 e ficando, assim, a três do AVS, segundo classificado.