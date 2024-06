Binter relança rotas a partir do Funchal com Canárias e Marraquexe

A companhia aérea espanhola Binter vai retomar as ligações à partida do Funchal com as ilhas Canárias e Marraquexe.

No próximo sábado, dia 15 de Junho, vai sair do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo o primeiro voo directo do Verão de 2024, entre Funchal e Fuerteventura.

Para assinalar o início da temporada de Verão, assistirá à partida, programada para as 8 horas, o porta-voz de comunicação internacional da Binter, Borja Bethencourt.

No mesmo dia, vai também operar o voo entre o Funchal e Lanzarote.