Escolas da Madeira podem candidatar-se ao Prémio Sonae Educação

As escolas públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira, assim como as associações que desenvolvem projectos inovadores na área da educação, podem apresentar candidatura ao Prémio Sonae Educação, que vai distribuir 150 mil euros pelos projectos vencedores. As candidaturas decorrem até 30 de Junho.

"No último ano lectivo a Região Autónoma da Madeira contava com 136 estabelecimentos de ensino, das quais 78 públicos e 58 privados. Os números do último ano lectivo revelam que estes estabelecimentos representavam 2% do total nacional e repartiam-se por 33 jardins de infância, 81 escolas básicas, 3 escolas secundárias, 12 escolas básicas e secundárias e 3 escolas profissionais. Os dados preliminares da DGEEC do ano lectivo de 2022/23 realçam também que a região contava com 5.813 docentes", refere uma nota de imprensa enviada pela Sonae.

"O Prémio Sonae Educação tem como objectivo promover a inovação e a inclusão na educação em Portugal, distinguindo projectos que contribuam para melhorar o acesso e a qualidade da educação em Portugal, em todas as fases do ciclo de aprendizagem", elucida a nota, acrescentando que depois do sucesso da 1.ª edição serão premiados projectos que "promovam abordagens educativas inovadoras e que, por via da educação, qualificação ou requalificação, contribuam para a mitigação de factores de desigualdade ou exclusão, fomentando uma sociedade mais inclusiva, capacitada e resiliente".

"A educação é o mais poderoso elevador social, fundamental para acelerar o desenvolvimento individual e da sociedade, e para combater as desigualdades. As mais de 400 candidaturas da primeira edição mostraram-nos que o Prémio Sonae Educação pode mesmo fazer a diferença no trabalho de organizações essenciais para a melhoria da qualidade do ensino no país. Por isso, nesta segunda edição, aumentámos o valor do prémio e abrimo-lo a todas as entidades, incluindo escolas públicas, reconhecendo a qualidade dos projectos e o seu potencial de impacto. Desta forma, esperamos continuar a reforçar o nosso contributo para a modernização dos modelos de ensino atuais e para o aumento da igualdade de oportunidades para todos", disse João Günther Amaral, membro do júri e administrador executivo da Sonae.

Uma das novidades nesta 2.ª edição é a possibilidade de candidaturas de qualquer tipo de entidade, seja de natureza pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, desde que estejam focadas no impacto social da sua intervenção no âmbito da educação, qualificação ou requalificação. Assim, pela primeira vez, as escolas públicas podem candidatar-se ao Prémio Sonae Educação e beneficiar do apoio financeiro e do 'know-how' da Sonae.

Como referido, as candidaturas estão abertas até ao dia 30 de Junho. As entidades podem apresentar um ou mais projectos, mas apenas um poderá ser premiado. No total, o valor do Prémio Sonae Educação será dividido por três ou mais projectos.

O júri da 2.ª edição do Prémio Sonae Educação é composto por Isabel Alçada, professora e membro do Conselho Consultivo EDULOG, João Gonçalves, director-geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Nuno Comando, Head of Incubation, Acceleration & Communications da Casa do Impacto da SCML, Rita Serra, Education Lead da Microsoft Portugal, e João Günther Amaral, administrador executivo da Sonae.