Rubina Leal assegura a protecção e valorização dos recursos ambientais na Europa

“O Parlamento Europeu tem tido um papel fundamental no que diz respeito à estratégia e à acção ambiental e é importante que estejamos concertados numa estratégia comum, garantindo que a Madeira tenha uma voz forte, na Europa, relativamente à salvaguarda do nosso património natural, ecológico e social, sendo esse o compromisso que hoje assumo e reitero”, afirmou, esta tarde, a candidata pela AD – Aliança Democrática às Eleições Europeias do próximo dia 9 de Junho, Rubina Leal, à margem de uma visita ao concelho de Santana, localidade que, em 2011, foi classificada pela UNESCO como Reserva Natural da Biosfera.

Um compromisso que a candidata sublinha, no sentido de fazer com que a União Europeia garanta, para o futuro, os instrumentos jurídicos e financeiros necessários para afirmar e defender os interesses das Regiões Ultraperiféricas no que respeita às matérias ambientais, salvaguardando-se, por exemplo, as respetivas taxas de compensação e prorrogando e derrogando outras taxas que se lhes impõem.

Rubina Leal que, à margem desta acção e em resposta aos órgãos de comunicação social, desvalorizou as sondagens vindas a público e garantiu que a prioridade é, até ao próximo dia 9 de Junho, estar ao lado da população, sensibilizando-a para a importância do voto e fazendo que as pessoas votem naquele que consideram ser o melhor projeto para o futuro. “Não tenho qualquer dúvida que o projeto da AD, onde se incluem os deputados do PSD, é aquele que melhor irá garantir a salvaguarda dos interesses da nossa Região e do País e, hoje, temos a consciência de que o nosso papel na Europa é importante, que houve um trabalho deixado pela eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar ao qual temos de dar continuidade e que temos enormes desafios pela frente, nomeadamente um novo Quadro que será negociado e a salvaguarda das políticas de coesão das Regiões Ultraperiféricas”, rematou.