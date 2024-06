'Liderança Azul' debateu sustentabilidade ambiental na Ribeira Brava

A Biblioteca Municipal da Ribeira Brava acolheu esta sexta-feira uma mesa redonda intitulada ‘Liderança Azul’, integrada na candidatura do Município da Ribeira Brava ao Programa Bandeira Azul. O encontro contou com três oradores e uma audiência composta por alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e da Universidade Sénior, que participaram no debate.

A discussão debruçou-se sobre o tema 'O mar Precisa de Líderes – a tua praia é a tua causa’, onde foi destacado a importância da liderança ambiental e os desafios ecológicos que a Madeira enfrenta por ser uma região de tamanho reduzido com alta procura e sobrecarga dos seus recursos.

A primeira intervenção coube a Thiago Gomes, CEO da Bioreboot, que destacou a importância da economia circular na preservação dos recursos, entendendo que a Madeira possui um contexto privilegiado que a torna numa referência em práticas sustentáveis. "É uma transição do nosso modo de viver para voltarmos ao nosso conforto, mas de forma mais ecológica", disse, frisando a necessidade de evitar o desperdício de resíduos.

Já Roberto Jesus, da Direcção de Qualidade, Ambiente e Segurança da Empresa de Electricidade da Madeira, focou-se nos desafios da separação do lixo. Salientou que, nas instalações de triagem, ainda é necessário separar os resíduos que não foram corretamente depositados pelos cidadãos. "Isto dificulta a reciclagem, encarece o processo e complica o sistema", apelando à população para utilizar corretamente as infraestruturas disponíveis, como a estação da Meia Serra.

Sérgio Pedro, director geral dos Serviços da ARM, abordou a complexidade da gestão da energia hídrica, sublinhando a importância de cumprir rigorosos critérios de qualidade, ambiente e segurança. O representante da ARM explanou que a sustentabilidade deve equilibrar as vertentes económica, ambiental e social, sem descurar nenhuma delas. "A protecção ambiental tem de ser exigente com todas as áreas em harmonia".

As discussões foram ávidas e produtivas, proporcionando uma troca de ideias que enriqueceu o debate e os seus participantes. A iniciativa ‘Liderança Azul’ representa um passo significativo na sensibilização dos cidadãos para a importância da liderança ambiental, crucial para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do futuro da região.