Nacional campeão da 2.ª Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao CD Nacional no caso Danrlei no jogo Leixões-Nacional, realizado a 28 de Fevereiro passado, passando o clube madeirense a campeão da 2.ª Liga.

"Nestes termos, o Colégio Arbitral delibera por unanimidade revogar o acórdão do Conselho de Disciplina da FPF e, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 95.º do CPTA, aplicável in casu por força do disposto no artigo 4.º, n.º 2, da LTAD, especificar que a decisão a proferir pelo Conselho de Disciplina da FPF está vinculada à interpretação do n.º 8 do artigo 37.º do RDLPFP supra descrita neste acórdão, devendo aplicar-se o normativo ao caso e sancionar-se a Leixões SAD no espectro da moldura sancionatória aplicável", lê-se no acórdão, com a data de 7 de Junho.

Tal como noticiado na altura, os leixonenses alegaram que o Nacional recorreu a um "golpe baixo" com o intuito de lhe retirar pontos ao decidir avançar com um "protesto que só pode ser considerado um acto de distração dos responsáveis do clube insular".

O Leixões SC questionou, por e-mail, o Departamento de Competições da Liga Portugal se o jogador em questão poderia ser utilizado nesse encontro. A resposta havia sido afirmativa, com conhecimento do CD Nacional, disse, na altura, a SAD do clube matosinhense.

No comunicado, o Leixões acrescenta que, "se tivesse feito o seu dever, de verificar a caixa de e-mail, o CD Nacional não se tinha dado ao trabalho de apresentar a queixa e pedir à comunicação social para dar azo ao seu esquema na tentativa (frustrada) de mudar o resultado obtido em campo".

Já em Março, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o processo disciplinar aberto ao Leixões, por queixa do Nacional foi arquivado, tendo os alvinegros recorrido ao Tribunal Arbitral do Desporto.

Com o parecer favorável do TAD o Nacional conquista dois pontos, terminando o campeonato com uma pontuação igual ao do Santa Clara, acabando, em função desta decisão, por ser campeão da 2.ª Liga.

Leia o acórdão: