Congestionamento exaspera condutores no centro de Câmara de Lobos

O trânsito no centro de Câmara de Lobos está um caos, desconhecendo-se para já os motivos de tanta viatura bloqueada e em marcha lenta.

No sentido para entrar, vindo da Via Rápida, está mesmo difícil circular, ao ponto de a PSP já estar no local. Contudo, não conseguimos apurar se trata-se de um acidente ou apenas congestionamento causado pelo acidente ocorrido na subida de Santa Rita na Via Rápida que levou a que muitos automobilistas se desviassem do mesmo.

Entretanto, desse acidente já está tudo resolvido e a circulação já se faz com total normalidade. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos não foram chamados para nenhum assistência, pelo que se foi um acidente não terá feridos a registar.