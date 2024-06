Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade arranca com 23 'curtas'

Arranca esta quarta-feira, no Funchal, a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade (FICAS). Em competição vão estar 23 curtas-metragens, com várias origens, que foram seleccionadas pelo júri de entre cerca de uma centena de concorrentes.

A exibição dos trabalhos candidatos às quatro distinções em disputa vão acontecer entre hoje e sexta-feira, sendo que a maior parte deles poderá ser visto às 21 horas, na Galeria Tratuário, em cujo espaço foi ontem inaugurada a mostra fotográfica sobre ‘Sustentabilidade’, com trabalhos de Flávio Joaquim, Gonçalo Gomes, Malcom Dare, Marco Gonçalves e Simon Zino.

Em jeito de pré-abertura do Festival, também no dia de ontem, às 21 horas, foi exibido o filme ‘Kiss the Ground’, dedicado à agricultura regenerativa, que não entra na competição deste festival promovido pelo pela AFTM - Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira.

Ao DIÁRIO, Rafael Santos mostrou-se bastante satisfeito com “excelente” nível já conseguido nesta primeira edição do FICAS, bem como com o número de concorrentes, cujos trabalhos “são de uma qualidade assinalável”, aspecto que não facilitou o trabalho de curadoria e de selecção dos finalistas.

Está patente ao público, na Galeria Tratuário, uma exposição de fotografia alusiva ao tema do FICAS. , Foto DR

Em causa estão “obras muito interessantes”, no entender do co-director e produtor do FICAS, que levarão os espectadores a “reflectir sobre os problemas ambientais e sobre a sustentabilidade, foco principal deste Festival”, que se inclui numa acção ao nível da Macaronésia.

Associada a este aspecto surge, também, a componente de produção audiovisual sustentável, à qual Rafael Santos gostaria de ver a Madeira ligada. Além das curtas em exibição, os interessados poderão contar, no dia 7 de Junho, com uma ‘FICAS Talk’, ou seja, uma conversa com três convidados – Ana Teresa Marques, directora executiva da Portugal Film Commission; João Santos, da Episódio Proeza Filmes e Conteúdos; e Natércia Xavier, directora regional da Cultura – que vão aportar mais-valias sobre o tema, nomeadamente no que respeita aos cuidados a ter para preservar o ambiente enquanto decorre uma filmagem.

Hoje, o Festival arranca com uma sessão ‘FICAS Escolas’, direccionada para o público escolar, a ter lugar no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicentes, pelas 10 horas da manhã. Neste âmbito, será exibida uma selecção de curtas mais dedicas aos jovens, seguindo-se uma conversa com realizadores e com técnicos de ambiente e outras entidades desta área, procurando discutir os temas em destaque nos trabalhos em exibição.

Curtas e exposição podem ser apreciados gratuitamente. , Foto DR

Às 21 horas serão exibidas, na Galeria Tratuário, as curtas preparadas para esta quarta-feira. O acesso é livre. “Eu convido as pessoas a virem um pouco mais cedo, para poderem apreciar a mostra de fotografia que está disponível na Galeria e depois, às 21 horas, teremos então a exibição do dia”, realça Rafael Santos, que é coadjuvado na direcção do FICAS por Noélia Rodrigues.

São quatro as categorias a concurso, a saber melhor curta em documentário, melhor curta sustentável, melhor curta de ficção e melhor curta de animação. Os vencedores serão anunciados no dia 8 de Junho, a partir das 20h30, dia em que decorrerá, no período da manhã, uma limpeza de praia.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

09h15 – ACIF promove a iniciativa ‘Jam Criativo - Desafios e Oportunidades para a Economia Azul’, no âmbito do projecto ATLIC – Atlantic Innoblue, no Colégio dos Jesuítas - Universidade da Madeira.

11h30 - Miguel Albuquerque visita o Centro de Medicina da Reprodução, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

12h00 - Sessão de tomada de posse da Mesa dos Transportes de Mercadorias e Aluguer da ACIF.

18h00 - A Biblioteca Municipal do Funchal promove a apresentação de duas obras da escritora aveirense Conceição Oliveira, ‘A Palavra e o Fogo’ e ‘Essência das Cinzas’, publicadas, respectivamente, em 2022 e em 2023.

19h00 - apresentação, em estreia na Madeira, da curta-metragem ‘Notas sobre a Solitude’, de Carolina Marques Caldeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

20h00 - Club Sport Marítimo inaugura delegação na freguesia dos Prazeres.

Efemérides

1933 - Grande Depressão. O dólar norte-americano abandona o padrão ouro.

1940 - II Guerra Mundial. Início da Batalha da França.

1945 - II Guerra Mundial. A administração territorial da Alemanha é dividida pelos quatro aliados, Reino Unido, França, EUA e URSS.

Reminiscências do Muro de Berlim. , Foto Shutterstock

1947 - O secretário de Estado dos EUA George C. Marshall apresenta, na Universidade de Harvard, o primeiro esboço do chamado Programa Marshall, projecto de ajuda económica à Europa, no pós-guerra.

1967 - Começa a Guerra dos Seis dias, a terceira guerra israelo-árabe, que opõe Israel ao Egito, à Síria e à Jordânia.

1968 - Robert Kennedy, senador dos EUA, candidato à Presidência, é alvejado em Los Angeles, no dia em que vence as Primárias na Califórnia. Morreria no dia seguinte, aos 42 anos.

Foto Arquivo/DR

1975 - O Egito reabre o Canal do Suez à navegação internacional, oito anos depois do fecho, com a eclosão da terceira guerra israelo-árabe.

1981 - O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA confirma a existência de cinco casos de uma estirpe rara de pneumonia, na comunidade homossexual de Los Angeles. São os primeiros casos registados do que viria a chamar-se SIDA.

1984 - É aprovada a proposta de Lei da Rádio, que admite a existência de operadores privados, locais e regionais, abrindo caminho à liberalização do setor em Portugal, em 1988.

1989 - Um manifestante solitário chinês enfrenta momentaneamente uma coluna de tanques que avança sobre ele perto da Praça Tiananmen, no centro de Pequim, China.

1991 - O Presidente da Rússia, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, recebe, em Oslo, o Prémio Nobel da Paz em 1990.

2000 - O general chileno Augusto Pinochet perde a imunidade parlamentar como senador vitalício e fica sujeito ao processo por violação dos Direitos Humanos durante a ditadura (1973-1990).

Foto Arquivo/DR

2006 - O Parlamento sérvio proclama a independência da Sérvia.

2010 - Entra em vigor a Lei 9/2010 que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

2023 - Morre, aos 83 anos, Astrud Gilberto, cantora brasileira, voz da versão inglesa da "Garota do Ipanema" e primeira mulher brasileira a conquistar um Grammy. Distinguida em 1992 com um prémio de carreira pela sua contribuição para o mundo do Jazz Latino e, em 2008, recebeu um Grammy Latino pela carreira.

Foto Arquivo/DR

