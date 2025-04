Bruxelas quer introduzir inspeções periódicas obrigatórias a veículos eléctricos

A Comissão Europeia quer introduzir inspeções periódicas obrigatórias a veículos elétricos e certificados digitais de registo e inspeção para simplificar a partilha de dados entre Estados-membros.

As novas regras propostas pelo executivo comunitário incluem inspeções técnicas periódicas para veículos elétricos e sistemas avançados de assistência ao condutor, inspeções anuais para automóveis e furgonetas mais antigos e métodos avançados de ensaio de emissões para detetar veículos com emissões elevadas, a fim de reduzir a poluição por partículas finas.

Além disso, a Comissão propõe a introdução de certificados digitais de registo de veículos e de inspeção periódica, a simplificação da partilha de dados entre países e a proteção dos cidadãos contra atividades fraudulentas, como a adulteração do conta-quilómetros.

As novas regras preveem ainda que as inspeções técnicas periódicas serão facilitadas para as pessoas que residem temporariamente noutro país da UE.

Entre 2026 e 2050, estima-se que estas propostas salvarão cerca de 7.000 vidas e evitarão cerca de 65 000 feridos graves.

Para o efeito, a Comissão propõe a revisão de três diretivas: relativas à inspeção técnica periódica dos veículos, aos documentos de matrícula dos veículos e à inspeção na estrada dos veículos comerciais.

As propostas serão agora analisadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE, no âmbito do processo legislativo.