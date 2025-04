Centro de Investigação Dr.ª Maria Isabel Mendonça recebe distinções

O Centro de Investigação Dr.ª Maria Isabel Mendonça, integrado no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), foi recentemente distinguido em diversos eventos científicos, de âmbito nacional e internacional, pelo trabalho desenvolvido na área da investigação clínica, informa o SESARAM através de comunicado.

Com uma actividade contínua ao longo dos últimos 18 anos, o Centro mantém uma colaboração com o Serviço de Cardiologia do SESARAM, contribuindo activamente para a formação de médicos internos e para o incentivo à investigação clínica. Diversos especialistas em Cardiologia iniciaram o seu percurso científico neste Centro, vindo posteriormente a destacar-se nas respectivas subespecialidades.

Na sequência da conclusão do doutoramento da professora doutora Ana Célia Sousa, o Centro de Investigação alargou a sua intervenção a outras áreas médicas, nomeadamente à Medicina Interna, apoiando profissionais de várias especialidades na consolidação dos seus currículos científicos. "Os resultados deste apoio têm sido evidentes, com reconhecimento a nível nacional e internacional", diz o SESARAM.

Durante o ano de 2025, foram submetidos 23 trabalhos de investigação a diversos congressos científicos, entre os quais o Congresso Português de Cardiologia (CPC 2025), realizado recentemente na cidade do Porto, o Congresso de Medicina Interna, agendado para maio, em Coimbra, e o Congresso Europeu da Sociedade Europeia de Cardiologia, que se realiza em Madrid, no mês de Setembro.

No âmbito do CPC 2025, três trabalhos do Centro de Investigação foram nomeados para o Prémio Jovem Investigador em Investigação Clínica em Prevenção Secundária Cardiovascular SPC/FERRER. Entre os trabalhos distinguidos, destaca-se o estudo 'Association between an insulin resistance index and subclinical atherosclerosis progression in a coronary population', da autoria do médico Gonçalo B. Abreu, distinguido com o prémio.

Adicionalmente, a Revista Portuguesa de Cardiologia atribuiu um prémio ao estudo 'Validation of SCORE2 risk prediction algorithms in a Portuguese population: A new model to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe', publicado em 2024 e apresentado pela médica Margarida Temtem.