Dois restaurantes assaltados na Praia Formosa

Dois restaurantes localizados na Praia Formosa foram alvo, durante a madrugada, de um assalto e de uma tentativa de assalto.

No Beira Calhau os intrusos partiram vidro para entrar no estabelecimento, de onde só terão levado bebidas. Já no Praia Formosa partiram, à pedrada, um vidro de porta com vidros duplos, resultando 'apenas' no dano do vidro quebrado.

Um dos meliantes terá sido localizado e identificado ainda de madrugada na zona do Bairro de Santo Amaro pelo responsável pelo estabelecimento, através do registo nas câmaras de vídeo vigilância.