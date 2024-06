O 'rei' Ronaldo mostra como se faz e tem natural destaque na imprensa

Bom dia. Naturalmente, apesar de ter sido apenas um jogo de preparação para o Euro 2024, o facto de ontem Cristiano Ronaldo ter marcado dois golos na vitória da selecção, mais do que isso, mostrou boa forma e mais-valia aos 39 anos, tinha de ter destaques nas primeiras páginas dos jornais nacionais, não apenas os desportivos...

No Público:

- "Nunca houve tantos médicos reformados a trabalhar no SNS"

- "Gaza. Hamas diz-se disponível para chegar a um acordo difícil de concretizar"

- "França. Conservadores arriscam cisão se aliança com Le Pen avançar"

- "IRS. Finanças estão a demorar 22 dias a pagar reembolsos"

- "Caso 'Saco Azul'. Tribunal acredita que Benfica assinou contratos fictícios"

- "Projeto BDPALOP. A banda desenhada dos PALOP quer ser mais visível e para isso tem uma nova montra"

- "Centro de Descobertas. Em Cambridge, a AstraZeneca anunciou o lançamento de 20 novos medicamentos até 2030"

No Correio da Manhã:

- "Guerra na televisão. Empresa de Cristina [Ferreira] condenada a pagar 3,3 milhões. Quebra de contrato com a SIC"

- "Portugal-Irlanda (3-0). SIMMMM! Estão prontos"

- "Negociação sem avanços. Novo aeroporto ainda não saiu do papel"

- "Matosinhos. Sequestrado em carro pede ajuda por telemóvel"

- "Amadora. Homem armado no Instituto do Emprego"

- "Pânico. Professores americanos atacados à facada na China"

- "Cartão faz-tudo não é já para todos"

- "Sporting. Alvalade encanta Debast"

- "Processo 'Saco Azul'. Vieira mentor de esquema de faturas falsas"

- "Problema para Rui Costa. Crise de 'ciúmes' na Luz"

No Jornal de Notícias:

- "Trabalho artístico está a aumentar entre as crianças"

- "Portugal 3-0 Rep. Irlanda. Teste de ferro"

- "Vieira julgado por montar no Benfica esquema com serviços fictícios"

- "Pichardo. 18,04 metros de prata"

- "Só um quinto dos alunos pobres teve positiva a Matemática"

- "Preço do peixe cai na lota e sobe no prato"

- "Relatório. Consumo de 'droga do riso' está a crescer em Portugal"

- "Chaves. Pais permitiam que caseiro abusasse da filha com 13 anos"

- "PRR. Autarcas do Norte aceleram construção de 1459 habitações"

- "Música. Variações partiu há quatro décadas mas vive bem no digital"

- "TV. Empresa de Cristina condenada a pagar 3,3 milhões à SIC"

- "Ciclismo. Domínguez entra na 'montra' a ganhar"

- "FC Porto. Cláudio Ramos renova por três épocas"

No Diário de Notícias:

- "Provedoria de Justiça participou ao MP oito casos de agressões a reclusos em 2023"

- "França. Macron firme no Eliseu, enquanto direita entra em crise devido a aliança com Le Pen"

- "Europa. 323 toneladas de cocaína. Apreensões batem recorde na Europa pelo sexto ano consecutivo"

- "Saúde. Dentro da fábrica que fornece metade das seringas de África"

- "Futebol e atletismo. Ronaldo bisa no teste para o Euro e Pichardo salta 18,04 metros mas não chega ao ouro"

- "Parlamento. Direita junta-se toda para aprovar sessão solene do 25 de Novembro"

- "Habitação. Governo quer contratar com municípios 13 mil fogos nos próximos dias"

- "Televisão. Sete crimes para sete boas séries"

No Negócios:

- "Atualizar escalões de IRS não compensou subida de salários"

- "França já é quase tão arriscada como Portugal. Dívida pública gaulesa refletiu as preocupações sobre uma crise política no país e contagiou as ações, em especial as da banca"

- "Governo alarga prazo para executar agendas mobilizadoras"

- "Luís Pessanha, administrador executivo da Santogal: 'Queremos chegar aos mil milhões de faturação'"

- "Política. Vice da CIP diz que cenário atual ajuda à descida do IRC"

No O Jornal Económico:

- "PSD escolhe Pais Antunes para presidir ao CES. PS fica com provedor de Justiça"

- "Reserva Federal americana só quer ouvir falar de cortes nas taxas de juro depois do verão"

- "Patrões e empresários estão contra aliança de conservadores com Le Pen"

- "Topo da Agenda: olhos postos em Jerome Powell"

- "'Sabemos que há um grande risco de sismos, mas só cerca de 10% da população tem seguro': José Coutinho, Chief Underwriting Officer da Zurich Portugal"

- "Banco Mundial vê economia europeia a acelerar, mas menos"

- "Bandora quer gerir energia de 300 edifícios em 2024"

- "Especial Europeias. Quem são os 21 eurodeputados portugueses, a análise às eleições e os desafios da União Europeia"

No Record:

- "Portugal-Irlanda (3-0). Aí está ele! CR7 bisa e seleção passa no último teste"

- "Benfica. Luís Mendes inflexível. Decidido a bater com a porta"

- "Processo Saco Azul. Vai tudo a julgamento. Soares de Oliveira e Miguel Moreira indiciados por fraude fiscal e falsificação"

- "Sporting. Debast já ruge"

- "Atletismo. Recorde de Pichardo só valeu a prata"

- "FC Porto. Ataque a David Carmo. Wolves e Leicester de olho"

No A Bola:

- "Futuro em suspenso. Rui Costa enfrenta momento decisivo"

- "Demissão de Luís Mendes em cima da mesa e saída de administrador executivo não deve ser a única"

- "Portugal-Irlanda (3-0). Ensaio geral com 'bis' de CR7"

- "Sporting. Debast revela que Amorim o convenceu"

- "FC Porto. Cláudio Ramos renova até 2027"

- "Europeus de atletismo. Recorde nacional de Pichardo não chegou para ouro no triplo salto"

- "Entrevista A Bola. André Horta visitou A Bola e falou da conquista da Liga Conferência"

E no O Jogo:

- "Portugal 3-Rep. Irlanda 0. Um bis de Cristiano Ronaldo reabastece a esperança no último teste antes do Europeu - O rei está pronto"

- "FC Porto. Cláudio Ramos selou renovação até 2027 e disse não estar acomodado a um papel secundário: 'Trabalho para ser titular'"

- "Olympiacos com concorrência inglesa por David Carmo"

- "Benfica. Saco azul leva todos a julgamento. Benfica (SAD e Estádio), Luís Filipe Vieira, Soares de Oliveira, Miguel Moreira e José Bernardes pronunciados"

- "Sporting. Debast assume-se pela primeira vez como reforço dos leões: 'Sporting é o passo certo...'"

- "II Liga. TAD deu razão ao recurso do Nacional sobre jogo com os Leixões. Campeão decidido na secretaria"

- "Atletismo. Pedro Pichardo é vice-campeão europeu com um triplo salto histórico - Prata para maiores de 18"

- "18,04 metros é novo recorde nacional"