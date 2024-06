CMF entrega troféus de qualidade ambiental

Decorreu esta quarta-feira, 5 de Junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega dos Troféus de Qualidade Ambiental, que faz parte da programação da Semana do Ambiente.

A cerimónia contou com a presença da presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra e da vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho.

A edilidade, num comunicado de imprensa, refere que "a cada ano, tem sido evidente que as entidades estão empenhadas na gestão adequada dos resíduos como demonstra a melhoria contínua observada ao longo dos anos. Por estas razões, a Câmara Municipal do Funchal felicita todas as entidades agraciadas com o Troféu de Qualidade Ambiental e agradece a todas as instituições a colaboração, empenho e esforço na gestão adequada dos resíduos, contribuindo assim para o cuidado contínuo com o Funchal".

Um dos temas mais debatidos é a gestão dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que "uma gestão deficiente destes resíduos pode constituir uma fonte de poluição, principalmente em regiões ultraperiféricas, onde esses problemas se fazem sentir de forma mais acentuada".

Com o objectivo de aumentar a taxa de reciclagem, e como consta no Regulamento de Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes do Concelho do Funchal, a partir de 2004 passou a ser obrigatório a correcta separação dos resíduos recicláveis nos hotéis, restaurantes, bares, minimercados, supermercados, armazéns, centros comerciais, habitações coletivas (plurifamiliares), entre outras.

Por forma a verificar o cumprimento do regulamento, foram realizadas quantificações e caracterizações físicas aos resíduos indiferenciados de diversas entidades e avaliado o sucesso da separação e a percentagem de material reciclável presente.

Para tal, foram estabelecidos quatro níveis de qualidade: Muito Má, Má, Boa ou Muito Boa. Dependendo da classificação obtida pelos produtores dos resíduos, são aplicados agravamentos (percentagem de resíduos recicláveis presentes nos indiferenciados igual ou superior a 10%) ou bonificações (percentagem de resíduos recicláveis presentes nos indiferenciados inferior a 10%) na taxa de gestão de resíduos sólidos. CMF

Às entidades que alcançaram os níveis de qualidade Boa ou Muito Boa foram entregues Certificado de Qualidade – Ouro ou Prata e desde 2004 até à presente data já foram entregues 723 certificados

Por se estar a celebrar 20 anos de Qualidade Ambiental, será realizada uma cerimónia especial com a entrega de troféus às entidades com melhores prestações.

Veja as entidades distinguidas: