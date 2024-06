Jovem de 15 anos ferida em acidente na Via Rápida

Uma rapariga de 15 anos é, aparentemente, a única ferida de uma colisão entre duas viaturas esta manhã na subida de Santa Rita na Via Rápida.

Tal como demos conta, inicialmente, o trânsito estava completamente parado, mas já começa a haver circulação, depois de assistência aos envolvidos.

Assim, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados com uma ambulância no local, que prestou socorro à menor, aparentemente a única vítima que saiu do acidente com ferimentos, desconhecendo-se contudo a gravidade dos mesmos.